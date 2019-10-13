В Москве запланировано шествие в память жертв политических репрессий

Как рассказал «Эху Москвы» один из организаторов акции, председатель политсовета «Партии перемен» Андрей Нечаев, власти мероприятие не согласовали. Нечаев отметил, что необходимо добиваться проведения полноценной акции «Бессмертный ГУЛАГ».