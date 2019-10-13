Около шести тысяч человек приняли участие в опросе в Екатеринбурге по поводу места строительства храма

Об этом Интерфаксу сообщили в городском избиркоме. Чтобы опрос состоялся, необходимо участие не менее 1% жителей Екатеринбурга. Это чуть менее 11 тысяч человек.

Напомню, в середине мая состоялись массовые акции протеста против строительства храма в сквере у драмтеатра.