Сегодня футболисты сборной России могут досрочно завоевать путевку на Чемпионат Европы

Для этого нашей команде достаточно ничьей в матче с киприотами.

Крупная победа над Шотландией не только практически открыла нашей команде путь на ЕВРО. Но и зарядила оптимизмом на будущее. Команда Черчесова не просто побеждает, но продолжает делать это красиво. Более того, если удастся завоевать путевку досрочно, тренерский штаб с полным правом может опробовать в официальных матчах ближайший резерв. Такой возможности у российской команды давно не появлялось.

Напомню, что после 7-ми туров наша команда набрала 18 очков в 7 матчах и занимает 2-е место вслед за бельгийцами. Команда Кипра – на третьем месте. Но отстает от россиян на 8 очков.

Накануне сборная России провела тренировку в Ларнаке. В основной группе не оказалось Марио Фернандеса и Дмитрия Баринова.

Оба остались в отеле, где проходили восстановительные и медицинские процедуры.

Встреча сборных Кипра и России начнется в 19 часов. Трансляция на Первом канале.