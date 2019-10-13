В Тунисе сегодня пройдет второй тур президентских выборов

Претендентами на должность лидера страны являются независимый кандидат Каис Саид и медиамагнат, представитель партии «Сердце Туниса» Набиль Каруи. В первом туре разрыв между ними был незначительным: каждый из них не смог набрать и 20% голосов избирателей. Победу тогда одержал Саид: его успех политологи объясняют тем, что он не принадлежит к политическому истеблишменту. Его конкурент, медиамагнат Набиль Каруи в августе этого года был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов, коррупции и отмывании денег. Сторонники кандидата считают, что таким образом власти попытались исключить его из предвыборной гонки. Лишь недавно Каруи был освобожден из-под стражи, но его дело не было прекращено. Из-за ареста Каруи его соперник Каис Саид отказался от участия в избирательной компании – он объяснил этот поступок сохранением равных возможностей у обоих кандидатов. Сами выборы в Тунисе проходят на фоне тяжелой экономической ситуации и действующего уже 4 года чрезвычайного положения, объявленного после серии терактов.

Президентские выборы в Тунисе проходят после смерти ее лидера, 92-летнего Бежи Каида ас-Себси.