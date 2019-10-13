Порог явки на опросе по строительству храма в Екатеринбурге почти преодолен за первые два часа

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии. Ранее сообщалось, что опрос будет признан состоявшимся при явке от 1%. Подсчет голосов начнется в полночь.

Жителям на выбор предложены две площадки: место бывшего Приборостроительного завода и участок за Макаровским мостом. Ранее храм планировали построить в сквере рядом с театром драмы. Но это вызвало недовольство жителей. В мае в Екатеринбурге прошли несанкционированные акции протеста. В итоге президент

Владимир Путин предложил городским властям урегулировать конфликт, выяснив мнение горожан о наиболее подходящем месте для возведения собора.

РПЦ дискредитировала себя в конфликте с жителями Екатеринбурга, сказал в эфире «Эха Москвы» дьяков Андрей Кураев. Андрей Кураев добавил, что по статистике у нас в стране открывается по три храма в день, всего около тысячи храмов в год.