Футболисты сборной России в гостях сыграют с командой Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года

Россиянам достаточно не проиграть, чтобы досрочно обеспечить себе участие в финальной части турнира, которая пройдет следующим летом. В турнирной таблице после семи туров россияне занимают второе место с 18 очками, лидируют бельгийцы, набравшие 21 очко, они гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10).

Начало игры — в 19 часов.