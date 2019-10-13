В Лондоне арестовали бельгийскую принцессу Эсмеральду за поддержку экоактивистов

63-летняя монаршая особа участвовала в сидячей забастовке на Трафальгарской площади, сообщает The Telegraph.

По данным издания, принцессу сопроводили в полицейский фургон, где она провела пять часов. Позже ее отпустили без предъявления обвинений. Как сообщает Inpendent, начиная с понедельника британская полиция арестовала 1300 человек, принимавших участие в протестах против изменений климата.