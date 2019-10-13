В США арестован третий выходец из СССР по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний

В США арестован третий выходец из Советского Союза по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Американский бизнесмен Андрей Кукушкин взят под стражу до слушаний, которые должны состояться в пятницу. Позже его переведут в Нью-Йорк, сообщает CBS.

46-летний уроженец Украинской ССР — один из четырех американских граждан, которым предъявлены обвинения в сговоре для привлечения средств бизнесмена из России на финансирование избирательных компаний в США. Другие подозреваемые — выходцы из Украинской и Белорусской ССР Лев Парнас, Игорь Фруман, а также родившийся в США Дэвид Коррейа.