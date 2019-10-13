Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 18 человек

Еще 13 числятся пропавшими без вести, около 150 пострадали. Об этом сообщило общественное телевидение страны. Продолжаются поисково-спасательные операции и работа по ликвидации последствий удара стихии, в которых помимо экстренных служб задействованы подразделения Сил самообороны. Местные жители вынуждены дожидаться помощи на крышах своих домов, откуда их эвакуируют при помощи вертолетов. Работа столичных аэропортов возобновлена, а железнодорожное сообщение, включая движение поездов в Токио, по-прежнему ограничено. Местные власти обещают нормализовать ситуацию в течение дня.