В Польше стартовали очередные парламентские выборы

Гражданам страны предстоит выбрать 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов.

Согласно последним опросам, проведенным перед выборами в Польше, правящая партия «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского сохранит свое лидерство. Ей прочат уверенную победу с 45 процентами голосов. Политическая сила проводила кампанию, стараясь максимально мобилизовать своих сторонников и утверждая, что в случае победы ее противников социальные льготы в стране могут быть отменены.

Оппозиционная «Гражданская коалиция», вероятно, займет второе место с результатом около 25 процентов. Третья строчка может остаться за объединенными левыми силами, которых поддерживают чуть больше 10 процентов избирателей. Как сообщает ТАСС, в польский парламент также могут войти коалиция Польской крестьянской партии и партии «Кукиз-15», а также радикалы из блока «Конфедерация». Для этого им необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Первые данные экзитполов на парламентских выборах в Польше станут известны после 22 часов вечера по Москве, когда закроются избирательные участки.