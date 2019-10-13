С 1 сентября 2019 года призывник может отказать от отсрочки по собственному желанию

Об этом в нашем эфире сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах РФ.