Об этом в нашем эфире сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
Осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах РФ.
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Об этом в нашем эфире сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
Осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах РФ.
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…