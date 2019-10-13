На Красной площади сегодня запланирована акция в поддержку Константина Котова

Власти ее не согласовали. Оппозиционный активист был осужден на четыре года колонии по так называемой «дадинской статье» о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Одиннадцать российских актеров ранее выпустили видео в поддержку фигурантов «московского дела». Каждый из участников этой акции представляет одного из осужденных. Так, Евгений Цыганов напомнил о суде над Константином Котовым.

Сегодняшняя акция в поддержку Котова пройдет в преддверие завтрашнего заседания в Мосгорсуде, где будет рассмотрена апелляция на его приговор.