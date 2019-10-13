В Саратове сегодня пройдут похороны 9-летней девочки, убийство которой вызвало народные волнения

Мэрия регионально центра обещала взять на себя все расходы, а для желающих проститься организованы бесплатные автобусы до места погребения.

Отпевание Лизы Киселевой пройдет в саратовском православном храме Петра и Павла. Это окраинный район города с населением около 800 тысяч человек. С середины недели, когда стало известно об исчезновении школьницы, тысячи из них принимали участие в поиске пропавшего ребенка. Но живой найти девочку не удалось. Она стала четвертым ребенком с начала осени, который был убит. Случаи эти не связаны, но именно смерть маленькой Лизы объединила весь Саратов – люди узнав о задержании убийцы, пытались отбить его у полицейских со словами «Правосудие здесь неуместно», а вслед за этим в соцсетях и на уровне некоторых федеральных парламентариев развернулся новый виток дискуссии об уместности отмены моратория на смертную казнь в случае, когда речь идет о насилии над детьми во всех его проявлениях. В Кремле накануне сказали, что этот вопрос не обсуждается.

На место, где ранее обнаружили тело девочки, и к дому, где жила Лиза Киселева, саратовцы все выходные несли цветы и игрушки.