В Тунисе пройдет второй тур досрочных президентских выборов

В нем примут участие независимый кандидат Каис Саид и лидер партии «Сердце Туниса» медиамагнат Набиль Каруи, выпущенный в преддверии голосования из тюрьмы, куда он был помещен по обвинениям в коррупции и финансовых махинациях. В первом туре два кандидата получили наибольшее количество голосов – 18% и 15% соответственно.
2019-10-13T07:32:00+03:00
2019-10-13T07:33:22+03:00
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07:32, 13 октября 2019
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