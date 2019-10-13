Турецкие военные могли намеренно обстрелять позиции американских войск в районе сирийского Кобани, чтобы оттеснить их дальше от границы. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников американской администрации. Они утверждают, что местоположений американских войск туркам было хорошо известно. Как пишет издание, Анкара стремится контролировать намного более протяженную полосу, чем было оговорено. Минобороны Турции ранее заявляло, что целью обстрела 11 октября были боевики.