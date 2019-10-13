Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае

Его соперником в поединке за титул станет Саша Зверев из Германии.
Медведев, получивший от организаторов третий номер посева, переиграл накануне в полуфинале грека Стефаноса Циципаса. Матч продолжался чуть более полутора часов.
В то время, как Зверев оказался сильнее итальянца Маттео Берритини.
Соперник по финалу – практически ровесники. И антропометрические данные теннисистов схожи.
Но если немецкий теннисист громко заявил о себе еще пару лет назад, когда оказался 4-й ракеткой мира, то Медведев по настоящему раскрылся лишь в нынешнем сезоне. Финал Открытого чемпионата США, победа на Матсерсе Цинциннати, еще 4 финала и два титула!
Несколько портит картину лишь одно. В личных встречах соперники до сего дня встречались четырежды. И всякий раз сильнее оказывался Саша Зверев.
Добавим, что совсем скоро Даниила Медведева смогут увидеть столичные любители тенниса. Россиянин сыграет на Кубке Кремля.