Во Владивостоке сегодня пройдет митинг против роста стоимости проезда на общественном транспорте

Акцию организует местное отделение КПРФ. Поводом послужило удорожание проезда на автобусах почти на четверть – с 23 рублей до 28. Также увеличились тарифы на трамваях, троллейбусах и фуникулере – до 20 рублей. Власти уверяют, что нашли компромиссный вариант, поскольку перевозчики требовали повышения цен до 34 рублей. Впрочем, местные издания пишут, что жители Владивостока считают даже небольшое удорожание необоснованным: по их словам, значительная часть общественного транспорта города находится в плачевном состоянии. По данным регионального агентства Deita.ru, горожане жалуются на запах гари, ржавчину и дырявую прошивку. Кроме того, как отмечается, они недовольны отсутствием каких-либо скидок.

Митинг, посвященный состоянию городского транспорта во Владивостоке и повышению тарифов на проезд, как говорят организаторы, согласован с властями.