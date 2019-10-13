В Кремле в настоящее время не обсуждается вопрос о возвращении смертной казни

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя дискуссию о возможности снятия моратория с высшей меры. Она разгорелась после резонансного убийства в Саратове девятилетней девочки. Госдума на своей странице во «ВKонтакте» запустила опрос на эту тему. По последним данным, в нем приняли участие свыше 124 тысяч человек. Почти 80% респондентов поддержали возращение этого вида наказания для убийц детей и педофилов.

Однако родственники убитой девочки такую инициативу не поддерживают, об этом в частности, сказала телеканалу RT ее тетя Ирина Кулясова.

В России смертная казнь законодательно не отменена. С 1996 года, с момента вступления страны в Совет Европы, действует мораторий на применение такой меры. Альтернативой является пожизненное заключение.