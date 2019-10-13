На Красной площади сегодня пройдет несогласованная акция в поддержку Константина Котова

Оппозиционный активист был осужден на четыре года колонии по так называемой «дадинской статье» о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Шествие протеста против приговора Котову начнется на Красной площади в 17 часов. Об этом говорится на странице мероприятия в Фейсбуке. Акция будет проходить без транспарантов и флагов – участники планируют пройти перед Кремлем, держа в руках лишь Конституцию. Организаторы называют шествие «экспериментом по установлению границ разрешенного».

В начале сентября Тверской суд приговорил Котова к четырем годам колонии. Сначала на него составили протокол за пост в Фейсбуке с призывом принять участие в протесте, а затем привлекли за акцию 2 марта и шествия 13 мая и 12 июня в Москве.

После жалобы активиста Ильдара Дадина, который был первым осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения акций, Конституционный суд уточнил, что возбуждать уголовное дело из-за нескольких митингов подряд нельзя. Однако, по оценке прокуратуры, реальный срок Котову не противоречит этому постановлению, поскольку его участие в несогласованных акциях якобы представляло реальную угрозу.

Акция в поддержку Котова пройдет в преддверие рассмотрения апелляции на приговор – заседание в Мосгорсуде назначено на понедельник.