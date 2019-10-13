В Центральной Канаде собираются ввести режим чрезвычайной ситуации из-за обильного снегопада

Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на мэра провинции Манитоба Брайана Паллистера. По его словам, ранее с соответствующей просьбой к нему обратилась электроэнергетическая компания Manitoba Hydro. Дело в том, что в случае введения чрезвычайного положения она получит дополнительные полномочия по доступу к ресурсам и материалам, необходимым для возобновления подачи электроэнергии. По данным телеканала, из-за непогоды без электричества остались порядка 50 тысяч человек. Пострадал по меньшей мере один человек.