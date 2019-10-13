В Екатеринбурге стартовал опрос о месте строительства храма Святой Екатерины

Жителям на выбор предложены две площадки: место бывшего Приборостроительного завода и участок за Макаровским мостом. Опрос будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более 1% горожан.

Ранее храм планировали построить в сквере рядом с театром драмы. Но это вызвало недовольство жителей. В мае в Екатеринбурге прошли несанкционированные акции протеста. В итоге президент Владимир Путин предложил городским властям урегулировать конфликт, выяснив мнение горожан о наиболее подходящем месте для возведения собора.