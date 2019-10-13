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Эксклюзив Эха 06:05, 13 октября 2019

ФСИН будет настаивать на  том, чтобы в отношении начальника колонии в Петрозаводске было возбуждено уголовное дело

ФСИН будет настаивать на  том, чтобы в отношении начальника колонии в Петрозаводске было возбуждено уголовное дело, сообщил «Эху Москвы» замглавы ведомства Валерий Максименко. В  колонию сейчас направили комиссию центрального аппарата ФСИН. Сейчас фиксируются все факты, изымается документация и  файлы с  видеокамер и видеорегистраторов", — сказал Максименко.

Ранее в некоторых телеграмм-каналах было распространено видео, на котором в один из кабинетов исправительной колонии номер 9 в Петрозаводске сотрудники в форме заводят заключенного и  наносят ему удары по голове и телу. По данным авторов телеграмм-канала, одним из  этих сотрудников является начальник учреждения Савельев.



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