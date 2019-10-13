ФСИН будет настаивать на том, чтобы в отношении начальника колонии в Петрозаводске было возбуждено уголовное дело, сообщил «Эху Москвы» замглавы ведомства Валерий Максименко. В колонию сейчас направили комиссию центрального аппарата ФСИН. Сейчас фиксируются все факты, изымается документация и файлы с видеокамер и видеорегистраторов", — сказал Максименко.

Ранее в некоторых телеграмм-каналах было распространено видео, на котором в один из кабинетов исправительной колонии номер 9 в Петрозаводске сотрудники в форме заводят заключенного и наносят ему удары по голове и телу. По данным авторов телеграмм-канала, одним из этих сотрудников является начальник учреждения Савельев.