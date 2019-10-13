Житель Саратова Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы, арестован на два месяца. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия, сообщила старший помощник руководителя областного следственного управления СК РФ Надежда Волошина.

Убийство девятилетней девочки в Саратове произошло на этой неделе. Она пропала по дороге в школу 9 октября. Спустя два дня ее тело нашли, предполагаемого убийцу задержали. Им оказался 35-летний, ранее судимый местный житель. Он сознался в преступлении.

Эта трагедия спровоцировала обсуждение вопроса о восстановлении смертной казни в России. За отмену моратория на высшую меру высказались ряд депутатов. Идею поддержали и свыше 80% участников опроса, запущенного Госдумой на своей странице во ВКонтакте. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возвращении смертной казни в настоящее время в Кремле не обсуждается.