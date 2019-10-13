Жители Екатеринбурга в ходе опроса должны сегодня определиться с местом для строительства храма Святой Екатерины

На выбор предложат две площадки: место бывшего Приборостроительного завода на набережной городского пруда и участок за Макаровским мостом. Голосование будет признано состоявшимся, если в нем примут участие более 1% горожан .

Ранее храм планировали построить в сквере рядом с театром драмы. Но это вызвало недовольство жителей города. В мае в Екатеринбурге прошли многочисленные несанкционированные акции протеста. В итоге пришлось от этой идеи отказаться. Урегулировать конфликт и выяснить мнение людей рекомендовал городским властям президент Владимир Путин.

После заявления президента администрация Екатеринбурга организовала сбор предложений от горожан по местам строительства храма. Было предложено более 60 площадок. Из них сформировали рейтинг по количеству упоминаний. В число лидеров вышли 13 мест. Далее специальная рабочая группа из общественников, социологов, депутатов, представителей меценатов и духовенства отобрала 2 варианта, которые и вышли в финал.