В Польше пройдут очередные парламентские выборы

Жителям страны предстоит выбрать 460 депутатов Сейма — нижней палаты парламента — и 100 сенаторов — представителей верхней палаты. Избирательные участки будут работать по всей стране с 7 утра до 9 вечера по местному времени (08:00 — 22:00 мск). Поляки смогут проголосовать и в других странах.

Согласно последним опросам общественного мнения, лидирует правящая консервативная партия Ярослава Качиньского «Закон и справедливость». Она может сохранить большинство в парламенте, которое последние четыре года позволяло ей самостоятельно принимать решения и законы без необходимости вступления в коалиции.