В Эквадоре на фоне протестов на сутки ограничено передвижение в стратегически важных районах на всей территории страны

Запрет установлен на время введения чрезвычайного положения. Об этом говорится в твиттере командования вооруженных сил. Ранее президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице страны Кито. Туристам посоветовали оставаться в отелях и других безопасных местах. Столичный аэропорт рекомендовал пассажирам связаться с представителями своих авиакомпаний, а тем, кто уже прибыл — не покидать здание воздушной гавани. Протесты в Эквадоре начались после того, как Морено подписал указ об отмене субсидий на дизель и бензин, в результате чего цены на топливо возросли. Позднее президент согласился пересмотреть декрет.