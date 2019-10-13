В Эквадоре на фоне протестов на сутки ограничено передвижение в стратегически важных районах на всей территории страны

Запрет установлен на время введения чрезвычайного положения. Об этом говорится в твиттере командования вооруженных сил. Ранее президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице страны Кито. Туристам посоветовали оставаться в отелях и других безопасных местах. Столичный аэропорт рекомендовал пассажирам связаться с представителями своих авиакомпаний, а тем, кто уже прибыл — не покидать здание воздушной гавани. Протесты в Эквадоре начались после того, как Морено подписал указ об отмене субсидий на дизель и бензин, в результате чего цены на топливо возросли. Позднее президент согласился пересмотреть декрет.
2019-10-13T05:05:00+03:00
2019-10-13T05:06:08+03:00
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05:05, 13 октября 2019
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