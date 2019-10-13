Грузовое судно под флагом Панамы затонуло в результате тайфуна «Хагибис»

Оно было пришвартовано в порту в Токийском заливе. 9 из 12 членов экипажа числятся пропавшими, сообщило агентство Киодо. Береговая охрана Японии и местные экстренные службы ведут их поиск.

По последним данным, жертвами стихии стали, по меньшей мере, восемь человек, 24 числятся пропавшими без вести и еще более 100 получили травмы. Работа столичных аэропортов Ханэда и Нарита возобновлена, однако железнодорожное сообщение, включая движение линий поездов в Токио, по-прежнему ограничено. Местные власти обещают нормализовать ситуацию в течение воскресения.