Пять человек погибли, столько же пострадали в ДТП в подмосковной Кашире

На трассе М-6 в районе деревни Каменки лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля — Lada Priora и Hyundai Solaris. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС. Среди погибших один ребенок, еще двое детей получили травмы. Обстоятельства аварии устанавливаются. В ликвидации последствий ДТП задействовано 36 человек и 13 единиц техники. Движение в данном районе ограничено.
2019-10-13T05:04:00+03:00
2019-10-13T05:04:39+03:00
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05:04, 13 октября 2019
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