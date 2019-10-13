Пять человек погибли, столько же пострадали в ДТП в подмосковной Кашире

На трассе М-6 в районе деревни Каменки лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля — Lada Priora и Hyundai Solaris. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС. Среди погибших один ребенок, еще двое детей получили травмы. Обстоятельства аварии устанавливаются. В ликвидации последствий ДТП задействовано 36 человек и 13 единиц техники. Движение в данном районе ограничено.