Токийские аэропорты Ханэда и Нарита возобновили работу после удара тайфуна «Хагибис»

Воздушные гавани принимают внутренние и международные рейсы. Ожидается, что в ближайшее время также начнутся вылеты. Об этом сообщило японское общественное телевидение. Постепенно восстанавливается и железнодорожное сообщение в Токио и прилегающих к японской столице областях, возобновляют работу скоростные автомобильные магистрали. Тайфун «Хагибис» ударил по основной территории Японии в субботу. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио. В настоящее время это предупреждение снято. По последним данным, 8 человек погибли, 17 числятся пропавшими и более 100 получили травмы различной степени тяжести.