Токийские аэропорты Ханэда и Нарита возобновили работу после удара тайфуна «Хагибис»

Воздушные гавани принимают внутренние и международные рейсы. Ожидается, что в ближайшее время также начнутся вылеты. Об этом сообщило японское общественное телевидение. Постепенно восстанавливается и железнодорожное сообщение в Токио и прилегающих к японской столице областях, возобновляют работу скоростные автомобильные магистрали. Тайфун «Хагибис» ударил по основной территории Японии в субботу. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио. В настоящее время это предупреждение снято. По последним данным, 8 человек погибли, 17 числятся пропавшими и более 100 получили травмы различной степени тяжести.
Самое обсуждаемое
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…