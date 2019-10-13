В Тунисе пройдет второй тур досрочных президентских выборов

В нем примут участие независимый кандидат Каис Саид и лидер партии «Сердце Туниса» медиамагнат Набиль Каруи, выпущенный в преддверии голосования из тюрьмы, куда он был помещен по обвинениям в коррупции и финансовых махинациях. В первом туре два кандидата получили наибольшее количество голосов – 18% и 15% соответственно.