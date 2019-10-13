ЕС может ввести в отношении Турции оружейное эмбарго из-за военной операции Анкары в Сирии

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом обсуждения вопроса. По их сведениям, этот вопрос обсуждался на встрече европейских дипломатов в пятницу, решение может быть принято на саммите в Брюсселе 17-18 октября. Представитель МИД Швеции сказала агентству, что ее страна предложит данную меру на встрече в Люксембурге в понедельник. Ранее приостановить поставки вооружений Анкаре решили Германия и Франция.