В промышленной зоне Ленинградской области горит склад на площади около 2 тысяч кв. метров

Горение происходит внутри кирпичного здания, сообщается на сайте регионального главка МЧС. Сведения о пострадавших не поступали. Пожару присвоен второй ранг, угрозы распространения на жилые здания нет. К тушению привлечено около 50 человек и 17 единиц техники.