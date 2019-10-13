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04:05, 13 октября 2019

В промышленной зоне Ленинградской области горит склад на площади около 2 тысяч кв. метров

Горение происходит внутри кирпичного здания, сообщается на сайте регионального главка МЧС. Сведения о пострадавших не поступали. Пожару присвоен второй ранг, угрозы распространения на жилые здания нет. К тушению привлечено около 50 человек и 17 единиц техники.



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