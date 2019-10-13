В Екатеринбурге пройдет опрос по выбору места для строительства храма святой Екатерины

Для голосования будет предложено две площадки: участок на улице Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода) и берег пруда за Макаровским мостом. Голосование пройдет с 8 до 20 часов. Контролировать его ход будут около 200 наблюдателей от 12 некоммерческих организаций и общественных объединений. На всех площадках для голосования организовано видеонаблюдение. Подсчет голосов состоится завтра. Опрос будет признан легитимным, если в нем примут участие не менее 1% жителей города.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции против строительства храма в сквере у Драмтеатра. В итоге от этого места решили отказаться и провести общегородской опрос.