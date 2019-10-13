Италия стала второй после Бельгии, досрочно обеспечившей себе участие в финальном турнире Евро-2020

Сборная Италии стала второй после Бельгии, досрочно обеспечившей себе участие в финальном турнире чемпионата Европы по футболу 2020 года. В матче отборочного турнира итальянцы дома обыграли национальную команду Греции со счетом 2:0.

В других матчах группы J сборная Боснии и Герцеговины на своем поле разгромила команду Финляндии (4:1), команда Армении на выезде сыграла вничью со сборной Лихтенштейна (1:1).

Сегодня россияне сыграют в гостях со сборной Кипра. Подопечным Станислава Черчесова достаточно не проиграть, чтобы досрочно обеспечить себе участие в финальной части Евро-2020, которая пройдет следующим летом.