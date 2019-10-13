Не менее десяти полицейских погибли в результате подрыва самодельного взрывного устройства в Кении

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицейский отчет. По данным агентства, инцидент произошел на границе с Сомали. Взрывное устройство сработало, когда рядом с ним проезжал автомобиль с полицейскими. Как сообщает Reuters, в местной полиции полагают, что за взрывом стоит радикальная исламская группировка «Аш-Шабаб» из Сомали.
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