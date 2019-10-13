В Минобороны России сообщили о 100 тысячах беженцев из-за операции Турции в Сирии

Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин, местные жители обращаются на горячую линию центра с жалобами на нарушения в работе учреждений здравоохранения, объектов торговли и бытового обслуживания. По данным российского военного ведомства, большую часть районов Эль-Хасаки контролируют местные органы самоуправления, которых поддерживают США и их союзники по международной коалиции. По мнению Бакина, для предотвращения гуманитарной катастрофы власти Сирии должны восстановить полный контроль над восточными районами страны.