В Минобороны России сообщили о 100 тысячах беженцев из-за операции Турции в Сирии

Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин, местные жители обращаются на горячую линию центра с жалобами на нарушения в работе учреждений здравоохранения, объектов торговли и бытового обслуживания. По данным российского военного ведомства, большую часть районов Эль-Хасаки контролируют местные органы самоуправления, которых поддерживают США и их союзники по международной коалиции. По мнению Бакина, для предотвращения гуманитарной катастрофы власти Сирии должны восстановить полный контроль над восточными районами страны.
Самое обсуждаемое
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…