В ряде регионов России началось сокращение сотрудников Госавтоинспекции

Это связано с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД. Всего планируется сократить около 2 тысяч штатных единиц, при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Он заверил, что это не скажется на работе подразделений Госавтоинспекции. В ГИБДД пока не прокомментировали эту информацию.
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