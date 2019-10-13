В ряде регионов России началось сокращение сотрудников Госавтоинспекции

Это связано с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД. Всего планируется сократить около 2 тысяч штатных единиц, при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Он заверил, что это не скажется на работе подразделений Госавтоинспекции. В ГИБДД пока не прокомментировали эту информацию.