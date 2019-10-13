Россия и Украина готовят новый обмен заключенными

Процесс находится в решающий стадии, сообщил Радио Свободная Европа глава МИД Украины Вадим Пристайко. Он отказался назвать дату и число людей, отметив, что судьба каждого сейчас может измениться от одного неосторожно сказанного слова. Министр добавил, что этот обмен гораздо сложнее, чем предыдущий, состоявшийся 7 сентября, он включает несколько групп людей.