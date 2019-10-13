По меньшей мере, четыре человека погибли, более ста получили травмы, 17 числятся пропавшими после удара тайфуна «Хагибис» в Японии. Об этом сообщило общественное телевидение страны.

В настоящее время спасательные службы при поддержке подразделений Сил самообороны продолжают спасение людей из районов охваченных наводнением. Тайфун «Хагибис» обрушился на основную территорию Японии накануне. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио. В настоящее время это предупреждение снято, постепенно восстанавливается авиационное и железнодорожное сообщение, открываются скоростные автомобильные магистрали.