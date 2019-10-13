В Чехии простились с Карелом Готтом

Самый известный в стране эстрадный артист скончался 2 октября в возрасте 80 лет. Месяцем ранее стало известно, что у него острая стадия лейкемии. В стране был объявлен государственный траур. Поминальное богослужение состоялось в соборе Святого Витта, в Пражском Граде. На нём присутствовали высшие руководители Чехии, премьер-министр Словакии, видные представители культуры. Затем, в присутствии близких родственников состоялась кремация. Место захоронения урны с прахом пока не названо.
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