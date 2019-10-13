Bloomberg назвал богатейших людей мирового автопрома

В рейтинг вошли бизнесмены из США, Германии и стран Азии. На первом месте оказался создатель Microsoft Билл Гейтс, владеющий пакетом акций автодилера AutoNation. За ним следует основатель Oracle Ларри Эллисон, который является вторым крупнейшим держателем акций Tesla Inc. Тройку лидеров замыкает гендиректор Tesla Илон Маск.