В Киото на фоне протестов против повышения цен на топливо введен комендантский час и военный контроль

Об этом сообщил в твиттере президент страны Ленин Морено. По его словам, данная мера должна облегчить работу правоохранительных органов, ведущих борьбу с «излишними проявлениями насилия». В министерстве туризма рекомендовали туристам оставаться в отелях или других безопасных местах. В пресс-релизе, опубликованном международным аэропортом Кито, пассажирам советуют не приезжать в воздушную гавань и связаться с представителями своих авиакомпаний, а уже прибывшим — не покидать здание аэропорта. Сообщается об отмене ряда рейсов.
Самое обсуждаемое
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…