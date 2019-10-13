В Киото на фоне протестов против повышения цен на топливо введен комендантский час и военный контроль

Об этом сообщил в твиттере президент страны Ленин Морено. По его словам, данная мера должна облегчить работу правоохранительных органов, ведущих борьбу с «излишними проявлениями насилия». В министерстве туризма рекомендовали туристам оставаться в отелях или других безопасных местах. В пресс-релизе, опубликованном международным аэропортом Кито, пассажирам советуют не приезжать в воздушную гавань и связаться с представителями своих авиакомпаний, а уже прибывшим — не покидать здание аэропорта. Сообщается об отмене ряда рейсов.