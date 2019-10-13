В Саратове проверяют участкового, который вел профилактическую работу с подозреваемым в убийстве девятилетней девочки

В Саратове проводится проверка в отношении участкового, который вел профилактическую работу с подозреваемым в убийстве девятилетней девочки. Об этом сообщается на сайте областного главка МВД.

По данным ведомства, в июле 2017 года мужчина освободился из мест лишения свободы и его поставили на учет. Отмечается, что от соседей не поступало жалоб на его поведение или злоупотребление алкоголем, он не привлекался к административной ответственности.

Ранее мужчина сознался в преступлении. Во время допроса он сообщил, что убил ребенка из страха разоблачения незаконного владения гаражом. Суд арестовал его на два месяца.