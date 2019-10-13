Власти Саудовской Аравии одобрили размещение на территории страны дополнительного военного контингента США

Решение принято после произошедшей в прошлом месяце атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco. Об этом сообщает Саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на министерство обороны королевства. По данным агентства, король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман считают, что этот шаг поможет обеспечить безопасность Королевства, а также противодействовать угрозам стабильности и глобальной экономике.