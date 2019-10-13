Курды считают, что Вашингтон их «продал» и «оставил умирать». Они пригрозили обратиться за помощью к сирийским властям и России, если США не остановит операцию Турции. Об этом сообщает телеканал CNN, в распоряжении которого оказалось содержание переговоров командующего формированиями «Сирийских демократических сил» Мазлума Абди с заместителем специального представителя США в международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (запрещена в России) Уильямом Робаком. Абди настаивал, чтобы США либо остановили операцию Турции, либо позволили курдам заключить сделку с Москвой и Дамаском, позволив российским военным самолетам установить бесполетную зону над северо-восточной Сирией, что помешает Турции наносить удары по сирийской территории.

Министр обороны США Марк Эспер в минувшую пятницу сказал, что Вашингтон не отказывается от своих курдских союзников, но дал понять, что американские военные не будут вмешиваться в борьбу.