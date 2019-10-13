Американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter вошел в воды Черного моря

Контроль за его действиями осуществляют фрегат «Адмирал Эссен», а также малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево». Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России. Отмечается, что этот эсминец уже заходил в акваторию Черного моря 8 августа. Это уже седьмой визит кораблей ВМС США в нынешнем году.