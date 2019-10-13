В центре Москвы произошла стрельба, пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. По данным ведомства, инцидент произошел около 21 часа в кафе на Большой Ордынке. Стреляли из травматического оружия. Пострадавшего госпитализировали, стрелка доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По данным телеканала РЕН ТВ, в конфликте участвовали пять человек. Причиной стала сумка с деньгами.