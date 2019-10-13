На аукцион выставили свитер лидера группы Nirvana Курта Кобейна, в котором он играл концерт на телеканале MTV

За кардиган зеленого цвета организаторы торгов рассчитывают выручить около 300 тысяч долларов, передает агентство Bloomberg. Нынешний владелец предмета гардероба пожелал остаться неизвестным В то же время он рассказал, что свитер ни разу не стирали с того момента, когда его в последний раз надевал Кобейн. Это было в ноябре 1993 года.