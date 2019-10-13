На аукцион выставили свитер лидера группы Nirvana Курта Кобейна, в котором он играл концерт на телеканале MTV

За кардиган зеленого цвета организаторы торгов рассчитывают выручить около 300 тысяч долларов, передает агентство Bloomberg. Нынешний владелец предмета гардероба пожелал остаться неизвестным В то же время он рассказал, что свитер ни разу не стирали с того момента, когда его в последний раз надевал Кобейн. Это было в ноябре 1993 года.
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Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…