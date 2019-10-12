Россия отказалась поддерживать заявление США в Совете Безопасности ООН по турецкой военной операции в Сирии

Как сказал источник агентства РИА «Новости», содержимое документа не соответствует официальной позиции Москвы. В проекте заявления говорится, что Анкара осуществила вторжение в соседнее государство. Вашингтон призывает Турцию прекратить военную операцию. Она началась в среду. Турецкое руководство направило армию против сил самообороны сирийских курдов.