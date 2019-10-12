Президент Эквадора объявил комендантский час в столице республики Кито

Ленин Морено также принял решение ввести в городе и окрестностях военный контроль. Об этом он объявил на фоне масштабных акций протеста. Они вспыхнули после отмены субсидий на топливо и взлета цен на бензин и дизель. Сообщается, что протестующие заблокировали дороги в международный аэропорт страны и захватили ряд административных зданий в столице.